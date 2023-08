Am Sonntag führten zwei Streifen der Polizeiinspektion Heiligenblut am Großglockner Lasermessungen in einer 70er-Zone auf der B 107 am Großglockner durch.

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann aus Ungarn mit seinem Motorrad auf der B 107 von Aichhorn kommend in Fahrtrichtung Heiligenblut.

Der Mann wurde von den Beamten angehalten, nachdem sie ihn mit einer Geschwindigkeit von 147 km/h "geblitzt" hatten. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der 31-Jährige wird angezeigt.