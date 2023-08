Der Klassiker "Das Geheimnis der drei Tenöre" von Ken Ludwig spielt in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ein Stadion voller Opernfans, die den Auftritt der Startenöre am Abend herbeisehnen. Was soll da schon schiefgehen? Henry Saunders, Produzent des Abends, ist bester Dinge. Doch da hat er die Rechnung ohne den italienischen Superstar Tito Merelli, hervorragend dargestellt von Martin Guggenberger gemacht. Zwar sind es nur noch ein paar Stunden bis zur großen Premiere, doch folgenschwere Verwechslungen sorgen dafür, dass es ein unterhaltsamer Theaterabend wird.

Dass die Spieler auf der Bühne eine ausgezeichnete „Figur“ machen, spiegelt sich schon darin, dass die bisherigen Aufführungen alle ausverkauft waren. Glänzend in ihren Rollen sind Anna Lena Baum, Martin Guist, Sebastian Guggenberger, Verena Obernosterer, Ferdinand Stadlober und Karin Wurzer. Die Theatergruppe Liesing steht unter der Leitung von Erika Stabentheiner und die Aufführungen finden im Pfarrsaal Liesing statt. Weitere Spieltermine sind der 30. August, sowie der 9. und 13. September, Beginn jeweils um 20:15 Uhr. Platzreservierungen unter Telefon 0664 652 60 79