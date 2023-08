Zwei bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag gegen Mitternacht mit Gewalt Zutritt in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses im Gemeindegebiet von Spittal. Durch die Geräusche wurde ein 20-jähriger Mieter wach und beobachtete durch den Türspion zwei Personen im Stiegenhaus. Die Unbekannten traten in der Folge dessen Wohnungstüre ein.

Einer der Täter richtete eine Pistole auf das Opfer und bedrohte den Mann, während der andere die Räumlichkeiten durchsuchte und einen Bargeldbetrag in noch nicht bekannter Höhe erbeutete. Kurz darauf flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Keine Anzeige erstattet

"Das Opfer verließ daraufhin aus Angst seine Wohnung und suchte Schutz in der Wohnung seines Bruders", teilt die Polizei mit. Offenbar sei er so geschockt und verängstigt gewesen, dass er auch keine Anzeige erstattet habe. Ob es die Täter konkret auf den 20-Jährigen abgesehen hatten, oder er zufällig zum Opfer wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Erst als am Montag eine weitere Bewohnerin des Mehrparteienhauses eine Anzeige wegen eines Einbruchs in die Kellerräume erstattete, wurde im Zuge der Erhebungen der schwere Raub bekannt.

Das Opfer konnte laut Ermittlern erst heute im Stadtgebiet von Spittal angetroffen und einvernommen werden. Warum, ist laut Polizei ebenfalls noch nicht klar. Die weiteren Erhebungen werden von der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Spittal durchgeführt.

Täterbeschreibung:

Erster Täter (mit Pistole bewaffnet): 160 bis 170 Zentimeter groß, 18 bis 23 Jahre alt, bekleidet mit weißem Pullover, grauer Sturmhaube. Stärkere Statur, blaue Augen.

Zweiter Täter: 190 Zentimeter groß, normale Statur. Bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Hose und schwarzer Sturmhaube.