Eine 26-jährige Fahrzeuglenkerin aus Lienz fuhr am Sonntag gegen 20.20 Uhr auf der Tauernautobahn A10, Höhe Kellerberg, aus Salzburg kommend in Richtung Villach. Am Beifahrersitz befand sich ein 30-jähriger Villacher. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie auf die Überholspur, lenkte aber sofort wieder zurück.

Dabei fuhr ihr eine 37-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Villach ins Fahrzeugheck. In deren Auto saßen außerdem ein 46-jähriger Beifahrer und die beiden Töchter der Frau, acht und elf Jahre alt, alle im Bezirk Villach wohnhaft.

Die 37-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach verbracht. Alle anderen Fahrzeuginsassen beider Pkw wurden leicht verletzt und mit Rettungsfahrzeugen ins LKH gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.