Der 20. Spittaler Kirchtag zelebriert sein Jubiläum in einer neuen Kulisse. Es wird erstmals im Stadtpark gefeiert, eine Premiere, die Bürgermeister Gerhard Köfer sentimental stimmt. In seiner Eröffnungsrede erinnert er sich an den allerersten Spittaler Kirchtag und verweist dabei auf all die Jahre, in denen der Bieranstich nicht von strahlendem Sonnenschein begleitet war.