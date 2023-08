Im Mölltal, in der Freizeitanlage Mitterling in Rangersdorf, betreibt der 26-jährige Lukas Schilcher seit Frühsommer sein Lokal "s'Mitterling". Als gelernter Elektriker ist er Quereinsteiger in der Gastronomie: "In meiner Jugend war das für meine Freunde und mich ein beliebter Treffpunkt. Als es das Lokal nicht mehr gab, hatten wir keinen Stammplatz mehr. Seitdem wusste ich, dass ich das irgendwann einmal übernehmen will", sagt er.