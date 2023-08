Das Strandbad der Familie Sittlinger in Döbriach (Stadtgemeinde Radenthein) zählt zu den ältesten Strandbädern am Millstätter See. 1926 gründeten die Brüder Willibald und Sepp Sittlinger die Badeanstalt an einem der schönsten Naturbadestrände in Kärnten. Fast 100 Jahre und ein paar Generationen später, betreibt Willi Sittlinger das alteingesessene Strandbad, ein Restaurant, das vor allem für seine Vielfalt an Eisbechern beliebt ist, eine Wassersportschule, eine Bootsvermietung sowie den Wakeboard-Stützpunkt am Millstätter See.