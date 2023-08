Der Einbruchsdiebstahl ereignete sich am Mittwochabend in Radenthein. Um 22.10 brachen bislang Unbekannte dort in eine Landmaschinenfirma ein.

Sie stahlen insgesamt 15 Motorsägen der Marken Husqvarna und Stihl. Der Schaden beläuft sich auf mehr als zehntausend Euro.