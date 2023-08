Als Alternative zum Ticketkauf am Parkscheinautomaten gibt es in Spittal ab sofort die Möglichkeit, den Parkschein mittels EasyPark-App zu lösen. Damit kann man die Parkzeit flexibel starten, stoppen und verlängern. Neben dem gebührenpflichtigen Parken per App bietet EasyPark zusätzlich die digitale Parkscheibe an.