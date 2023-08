Am Donnerstag, dem 10. August, findet in St. Lorenzen im Lesachtal wieder der alljährliche Kirchtag statt, veranstaltet von der ortsansässigen Bauernkapelle. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, die Proben laufen bereits. Auch das Festzelt wurde bereits aufgebaut, um für eine potenzielle Schlechtwetter-Lage vorbereitet zu sein.