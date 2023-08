Nachdem der Unesco-Biosphärenpark Kärntner Nockberge und Salzburger Lungau im Vorjahr sein zehnjähriges Bestehen feierte, wurde nun erstmals die Entwicklung evaluiert.

Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr war neben der Eröffnung einer barrierefreien Grundalm und einem Plus von 16 Prozent bei mit dem „Nockmobil“ transportierten Personen vor allem die steigende Nachfrage von Schulen.

Am Weg in die Schulen

Die Projekte „Mobile Schule“ und „Biosphärenpark-Unterricht“ konnten knapp 2.800 Schülerinnen und Schüler erreichen. Kooperationen mit den umliegenden Pflichtschulen folgten. Zudem diente der Biosphärenpark als Gastgeber der "EuroMAB-Konferenz" mit 150 Delegierten aus 27 Ländern.

"Der Biosphärenpark ist in der Region gut verankert und etablierter Kooperationspartner und Projektinitiator in der regionalen Land- und Forstwirtschaft, im Tourismus, in der Bildung und Forschung", fasst Biosphärenpark-Referentin und Landesrätin Sara Schaar zusammen. In einer Regierungssitzung wurde kürzlich der Voranschlag 2024 des Biosphärenparks thematisiert. Der Fokus soll weiterhin auf der nachhaltigen Entwicklung der Region und dem Bildungs- und Forschungsauftrag in den Nockbergen liegen.