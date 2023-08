Am Sonntag, 6. August um 11 Uhr, findet in Seeboden der erste „TRIWomen“, ein Triathlon von und für Frauen, statt. Das Projekt des Österreichischen Triathlonverbandes (ÖTRV), geleitet von deren Frauenbeauftragten Sabine Zettinig, soll Teilnehmerinnen den Einstieg erleichtern und somit mehr Frauen für Sportveranstaltungen begeistern.

Auch für Einsteigerinnen perfekt

Ohne Erfolgsdruck und Hemmungen, dank des Verzichts auf Zeitmessung und einer Verlosung statt einer Siegerehrung, wird der Spaß an Bewegung in den Vordergrund gestellt. Einheitliche Distanzen, 150 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und ein Kilometer Laufen, stellen den Wettkampfgedanken in den Hintergrund, die zu überwindenden Grenzen sind somit ausschließlich persönlicher Natur.

Eine Anmeldung ist online unter www.my.raceresult.com möglich.