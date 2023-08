Ein 16-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr am Sonntag gegen 20.30 Uhr mit ihrem Moped auf der Millstätter Straße (B 98) im Ortsgebiet der Marktgemeinde Seeboden in Fahrtrichtung Westen. Auf Höhe Kreisverkehr B 98 – Seestraße hielt sie an. Eine von links kommende Mopedlenkerin gab ihr ein Handzeichen zum Fahren. Sie gab Gas, gleichzeitig fuhr auch die andere Mopedlenkerin in den Kreisverkehr ein. Die 16-Jährige führte eine Vollbremsung durch und kam zu Sturz, die andere Unfallbeteiligte fuhr weiter.

Durch den Sturz erlitt die 16-Jährige schwere Verletzungen und wurde im Krankenhaus Spittal behandelt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die beteiligte Mopedlenkerin konnte bis dato nicht ausgemittelt werden, zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Seeboden unter der Telefonnummer 059133-2235 entgegen.