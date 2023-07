Es war ein besonderer Moment, als die frisch gestaltete Lok im Bahnhof Mallnitz-Obervellach einfuhr. Handelte es sich doch um die neue und erste Nationalpark-Lok der Deutschen Bahn, die als Botschafter des Nationalparks Hohe Tauern Kärnten im Fernverkehr unterwegs ist. Geworben wird damit auch für die klimafreundliche Anreise in alle Gebiete der Kooperation "Fahrtziel Natur". Aktuell sind die Hohen Tauern das einzige Schutzgebiet Österreichs, das so angefahren wird.

Der Bahnhof Mallnitz-Obervellach wird damit zum komfortabel erreichbaren Tor zu diesem Naturjuwel und ermöglicht eine klimafreundliche Anreise aus dem In- und Ausland. Barbara Pucker, Direktorin des Nationalparks Hohe Tauern Kärnten, unterstrich die Bedeutung nachhaltiger Mobilität: "Durch den seit Ende Dezember barrierefrei gestalteten Bahnhof Mallnitz-Obervellach bietet sich der Nationalpark Hohe Tauern mehr denn je als attraktive Destination für all jene an, die stressfrei und unabhängig vom eigenen Pkw eine Auszeit in atemberaubender Natur verbringen möchten."

Beim Bieranstich des von der Gemeinde Mallnitz organisierten Nationalparkfests wurde auch auf die neue Lok angestoßen © Büro LR

Enthüllung beim Nationalparkfest

Mit täglich vier direkten Verbindungen im Fernverkehr und zahlreichen Umsteigeverbindungen über München oder Salzburg ist der Nationalpark Hohe Tauern auch aus Deutschland hervorragend erreichbar. Landesrätin und Nationalpark-Referentin Sara Schaar betonte ebenfalls den Stellenwert des Bahnhofs, der nicht nur nachhaltigen Tourismus, sondern auch verbesserte Mobilität für die örtliche Bevölkerung ermögliche.

Enthüllt wurde die Nationalpark-Lok im Rahmen des 18. Mallnitzer Nationalparkfests auch im Beisein von Landesrat Sebastian Schuschnig, Vizebürgermeister Erwin Truskaller (Mallnitz) und Bürgermeister Arnold Klammer (Obervellach), Regina Sterz vom Tourismusverband Mölltal und Projektleiterin Kathrin Bürglen. Sie ist nun als Werbeträger für den Nationalpark Hohe Tauern und den Nationalpark Sächsische Schweiz sowie für Fahrtziel-Natur-Initiative unterwegs.