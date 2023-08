Am Sonntagvormittag hat sich während der Fahrt ein Anhänger von einem Pkw gelöst. Laut Augenzeugen begann er davor noch zu hüpfen. Eine entgegenkommende 57-jährige Frau konnte dem auf sie frontal zukommenden Anhänger nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Kollision. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitschiene und verkeilte sich dort. Der Anhänger wurde durch die Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw über die Leitschiene geschleudert.

Die 57-jährige Lenkerin und ihr Ehemann wurden verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Der Unfalllenker und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug der Lenkerin und am Anhänger entstand Totalschaden.