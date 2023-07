Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land fuhr am späten Samstagabend gegen 23 Uhr mit einem Pkw auf einem Forstweg von der "Fischerer Alm" kommend in Richtung der L34 Farchtensee Landesstraße in der Gemeinde Weißensee. Im Bereich einer Linkskurve kam der Mann aus bisher unbekannter Ursache vom Forstweg ab, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam am Dach liegend in einem neben dem Weg befindlichen Bach zu Stillstand.

Der Mann wurde mit den Händen im bzw. unter dem Wagen eingeklemmt, konnte sich aber nach etwa 30 Minuten selbst befreien. Er begab sich zu einem rund einen Kilometer entfernten Wohnhaus und verständigte von dort aus selbst die Rettung. Der 22-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht.

Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Pöllan und Stockenboi.