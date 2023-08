Am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 04.30 Uhr kam es im Zuge eines Sommerfestes auf einem Sportplatz im Bezirk St. Veit an der Glan zu einer Rangelei zwischen einem 19-jährigen St. Veiter und einem 18-jährigen St. Veiter.

Ein Security-Mitarbeiter versuchte, die beiden Kontrahenten zu trennen. In der Zwischenzeit erlangte ein unbekannter Täter den vom Security mitgeführten Pfefferspray und sprühte dem 18-jährigen Mann damit direkt in die Augen.

Der Verletzte konnte von weiteren anwesenden Security-Mitarbeitern aus dem Zelt gebracht werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit Augenverletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Weitere Erhebungen bezüglich des genauen Tathergangs werden geführt.

Schwer verletzter Mann in Millstatt

Auch im Bezirk Spittal kam es in derselben Nacht zu einer Rauferei, die mit einer schwer verletzten Person endete. In einer Diskothek in Millstatt waren gegen vier Uhr früh mehrere Personen an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt. Dabei wurde ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal zu Boden gestoßen, er erlitt schwere Verletzungen.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die am Raufhandel beteiligten Personen. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Spittal gebracht. Weitere Ermittlungen folgen.