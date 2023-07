Im Urlauberreiseverkehr war auf der Tauernautobahn A10 schon am Freitag einiges los. Für zusätzliche Verzögerungen und Staus sorgten zwei Unfälle. Weil Reifenteile bei Gmünd in Fahrtrichtung Villach auf der Fahrbahn lagen, kam es dort zu Kolonnenverkehr. Ein 20-jähriger Holländer übersah das kurz vor 12 Uhr mittags und fuhr der Kolonne hinten auf. Im Pkw eines 61-jährigen Ungarn wurde dessen Gattin (57) bei dem Unfall schwer verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Spittal/Drau.

Auch in Fahrtrichtung Salzburg ereignete sich auf der A10 am Freitagnachmittag ein Unfall. Im Wolfsbergtunnel musste eine Deutscher (49) seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende, 18-jährige deutsche Staatsbürgerin konnte ihre Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig verringern und prallte in das Heck des vorderen Pkw. Bei diesem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Der Wolfsbergtunnel war für den gesamten Verkehr mehr als eine Stunde lang gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.