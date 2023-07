Es ist eine Betrugsmasche, vor der das Bundeskriminalamt bereits seit geraumer Zeit warnt. Unbekannte Täter melden sich via SMS und fordern potenzielle Opfer auf, ihre Bankdaten über ein Formular im Internet zu aktualisieren.

Ein Oberkärntner ist nun genau in eine solche Falle getappt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 48-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau am Donnerstag per SMS kontaktiert. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass sein "Push TAN" demnächst deaktiviert werde. "Kurze Zeit später bekam der Mann einen Anruf von einem unbekannten Täter, der ihn in ein Finanzgespräch verwickelte", so die Polizei. Anschließend sollte der Mann seine Zugangsdaten fürs Internetbanking und die PIN eingeben.

Kurze Zeit später bemerkte das Opfer, dass von seinem Konto mehrere Tausend Euro abgebucht wurden.