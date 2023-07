Jene Anti-Wolf-Plakate, die Anfang Juli in Radenthein und auf der Stubeck-Alm in Gmünd aufgetaucht sind, schießen wie die Schwammerl aus dem Boden. Beim Trebesingerhof wurde in der Nacht auf Sonntag eines aufgestellt, auf dem Weg zur Bergfriedhütte, ebenfalls Gemeinde Trebesing, gibt es ein weiteres. Bürgermeister Arnold Prax: "Zumindest jenes neben dem Hotel wird spätestens am Dienstag entfernt, weil sich der Grundbesitzer einsichtig zeigt. Gegen das Zweite habe ich keine Handhabe." Er verstehe die Landwirte, die auf die Wolfsproblematik aufmerksam machen wollen, aber die Botschaft auf den Plakaten sei zu drastisch formuliert.