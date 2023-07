Der Schock war groß: Mitte Juni mussten die Nockis alle Konzerte absagen. Grund war eine nicht näher genannte "plötzliche Erkrankung" von Sänger Friedl Würcher (64). Nun meldet sich die legendäre Kärntner Schlagerband, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiert, zurück. Würcher ist wieder fit, wie er in einem Video auf Facebook und Instagram zeigt.

Er kündigt darin ein Konzert der Gruppe am Freitag am Faaker See an, das wie geplant stattfinden wird.

Würcher musste 2021 nach einem Herzinfarkt schon einmal eine Bühnenpause einlegen. "Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Ich bin dankbar, dass es so ausgegangen ist", sagte er damals in einem Interview. "Ich habe schon vorher gesund und vernünftig gelebt." In Zukunft wolle er aber weniger Stress haben.