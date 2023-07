Aufmerksamen Bürgern ist nicht entgangen, dass der Radarkasten an der B 100 Drautal Straße in Lendorf abmontiert wurde. Grund dafür soll gewesen sein, dass er von einem Fahrzeug "überfahren" und dabei schwer beschädigt worden sei. Wie die Polizei auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, gab es dort am Samstag frühmorgens um circa 4.30 Uhr einen Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei, der gegen das Gerät geprallt ist. Ein Polizist hat sich dabei leicht verletzt. Die Unfallursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen, der Alkotest jedenfalls negativ, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.