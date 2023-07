Ob beim Wakesurfen, in den heimischen Bergen oder bei bühnenreifen Kunststücken auf der eigenen Penthouse-Terrasse in Millstatt, Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser beeindruckt in absolut jeglicher Hinsicht. Die 31-Jährige genießt einerseits den Sommer daheim, „aber wir trainieren bereits recht viel am Sommer-Airbag in Tirol. Die Vorbereitung ist in vollem Gange.“