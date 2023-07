Brennende Kerzen, geschmückte Gräber, Kreuze und Grabsteine – das ist die Kulisse für den Berger Totentanz. Die mystische Atmosphäre des Friedhofs bescherte den Schauspielern des "BergTheater" schon während der Proben viele Gänsehautmomente. Vor 20 Jahren wurde der um 1920 von Alois Johannes Lippl geschriebene Totentanz in der Ochsenschlucht aufgeführt. "Heuer kam der Pfarrgemeinderat mit der Bitte, das Stück wieder zu spielen, auf uns zu", sagt Spielleiterin Anita Profunser. "Der Friedhof wurde uns als Spielort angeboten, wir hätten uns das nie getraut", so Profunser weiter. Der Erlös der sieben Veranstaltungen wird übrigens für die Kirchenorgel verwendet.

Das Spiel vom Leben und Sterben setzt die Theatergruppe hautnah in sieben Szenen in die Gegenwart. In Streitgesprächen prangert der Tod als letzter Lehrmeister die Narrheiten des jeweiligen Menschen an. Ein Wesensmerkmal dabei ist auch die Gleichbehandlung aller Menschen. Egal wen der Tod zum Tanze holt: Rang, Reichtum, Alter oder Armut spielen dabei keine Rolle. Die Botschaft ist eindeutig: Sei bereit, der Tod kommt jederzeit. Auch wenn der Kampf mit dem Tod aussichtslos ist, der Mensch hängt an seinem Leben – bis zum Schluss.



Barbara Strugger und Josef Sattlegger proben auf dem Friedhof © KK/MARTIN LUGGER

Eine Herausforderung wird der Bau einer Tribüne, auf der rund 250 Zuschauer Platz haben, werden. "Sie wird oberhalb des Friedhofs stehen, von dort aus kann man das Geschehen mitverfolgen", sagt Porfunser. Die Frallacher Straße wird allerdings von 24. Juli bis 8. August im Bereich der Berger Kirche durchgehend gesperrt sein.

Der Oberkärntner Musiker Markus Fellner wird die Schauspieler auf der Bass-Klarinette begleiten. "Den Tod wird Josef Sattlegger verkörpern. Er ist dafür die Idealbesetzung", sagt die Spielleiterin. Zwischen den Gräbern werden Barbara Strugger (Buhlerin), Alois Unterwaditzer (Vogt), Tanja Weiß-Thalmann (Krämerin), Claudia Obereder (Mutter) Anton Profunser (Bettler) Georg Fleißner (Soldat) und Bernd Brunner als Kaiser ihren Kampf mit dem Tod führen.

Altertümlich, gereimte Sprache

Obfrau Jutta Jester, Hans-Peter Profunser als Bühnenbildner und Klarissa Brandner, die für Medienarbeit zuständig ist, sorgen für die optimalen Rahmenbedingungen. Bildhauer Hans-Peter Profunser wird auf dem Weg zum Friedhof eine für den Totentanz geschaffene Skulpturen-Serie zeigen. Die Zuschauer erwartet ein Stück in altertümlicher, gereimter Sprache, das nichts an Aktualität eingebüßt hat und die Allgegenwärtigkeit des Todes vor Augen führt.