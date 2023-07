Nach der jüngsten Gemeinderatssitzung vom 13. Juli rumort es immer noch in Millstatt. Aufgrund dort getätigter "bedenklicher Äußerungen", auf die in der Sitzung selbst jedoch nicht reagiert wurde, hatte ÖVP-Gemeindevorstand Norbert Santner in einem E-Mail von Grüne-Mandatar Josef Brugger eine offizielle Entschuldigung und den sofortigen Rücktritt gefordert.