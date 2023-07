Die gute Nachricht des Tages: Jener Bub aus der Steiermark, der Ende Juni bei einem Badeunfall im Millstätter See schwer verletzt wurde, konnte das Klinikum Klagenfurt am Dienstag wieder verlassen. Und auf dem Heimweg in den Bezirk Liezen schaute der Zwölfjährige bei seinen Rettern vorbei. In Begleitung seiner Mutter und seines Großvaters besuchte er "bestens gelaunt" der Stützpunkt der ARA-Flugrettung in Fresach im Bezirk Villach-Land. "Wir freuen uns mit ihm und seiner Familie", schreiben die Retter in einem Posting auf Facebook.