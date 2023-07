Ein reumütiges Geständnis sieht anders aus. Uneinsichtig präsentiert sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt jener Pkw-Lenker (76), der vor einem Jahr in Spittal einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Ein ehemaliger Arbeitskollege (60) des Angeklagten, Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde, war dabei ums Leben gekommen.

"Teilweise bin ich schon geständig", stammelt der 76-Jährige vor Richterin Claudia Bandion-Ortner. Aber im Laufe des Verfahrens wegen grob fahrlässiger Tötung müssen die zahlreichen Zuhörer, darunter die Witwe und die Kinder des Opfers, erkennen, dass kaum Einsicht besteht. "Ich sah einen Mann rechts auf der Böschung und plötzlich gab es einen Klescher auf der Windschutzscheibe", unterstellt der Angeklagte dem Opfer, es wäre von der Böschung gefallen. Aber zahlreiche Zeugen sagen aus, der Arbeiter sei von links mit einem Laubbläser über die Straße gegangen. Der Postbote, er lenkte damals den Pkw hinter dem 76-Jährigen, meint: "Das Opfer kam von links. Der Angeklagte ist nicht rechts geblieben, sondern über die Mittelleitlinie gefahren. Dann hat er den Mann erfasst. Er ist dann ausgestiegen, hat den leblosen Körper angeschupft und 'Steh auf!' geschrien." Ein weiterer Zeuge sagt aus, der Todeslenker habe "Der Tocker ist mir ins Auto einegrennt" gesagt.

Ausfälle beim Sehen

Die Erklärung, warum der 76-Jährige sein Opfer nicht sah, liegt auf der Hand. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2015 hat er eine linksseitige Gesichtsfeldeinschränkung. "Er hat Ausfälle beim Sehen auf der linken Seite", erklärt sein Augenarzt, der ihn seit dem Unfall betreut. Der Führerschein wurde dem Mann von der Behörde erst nach dem Unglück abgenommen, aber im Arztbrief der Kabeg von 2015 steht deutlich, man rate dringend von einer Kfz-Inbetriebnahme ab. "Meine alte Augenärztin wusste sogar, dass ich mit dem Auto fahre. Ich bin auch lange nicht Auto gefahren, dann ging es mir aber besser", argumentiert der Angeklagte. Letzteres bestreitet sein jetziger Arzt.

"Es gibt etwas, das heißt Bremse"

Zu schnell war der Todeslenker am 5. Juli 2022 auch unterwegs, 52 km/h statt 30 km/h. Außerdem gab es wegen der Arbeiten ein Gefahren-Hinweisschild und ein Gerät mit Warnblinker. "Die Geschwindigkeit habe ich nicht verringert, ich hatte klare Sicht." "Es gibt etwas, das heißt Bremse", meint die Richterin. Der Angeklagte schüttelt den Kopf. "Wer hat denn Ihrer Meinung nach Schuld am Unfall?", will Bandion-Ortner wissen. "Es war Schicksal." Daher will er auch die 1500 Euro Schmerzensgeld und Begräbniskosten nicht übernehmen.

Um jene pensionierte Augenärztin, die den 76-Jährigen zwischen 2015 und 2022 betreute, einzuvernehmen, wird der Prozess vertagt.