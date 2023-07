Als die Diplomkrankenschwester Isabella sich im Sommer 2018 dazu entschied, für die TV-Show "Bauer sucht Frau" auf den Hof von Toni zu gehen, hatte sie die Hoffnung, ihre große Liebe zu finden. Naturbegeistert und tierlieb war Isabella schon immer. Aber aus der Hofromanze wurde leider nichts.

Der Berufsjäger Thomas Bäckenbauer aus dem steirischen Murau verschoss sich damals in Isabella und kontaktierte sie auf einer Internetplattform. Dann ging es recht zügig. Das erste Date ließ nicht lange auf sich warten. Im Dezember 2018 verabredeten sich die beiden zum Besuch des Christkindlmarktes in Villach, wanderten den Adventweg in Katschberg und lernten sich so kennen - ein Treffer ins Schwarze.

Ab dann ging es für das Paar, beide haben bereits erwachsene Kinder, Schlag auf Schlag. Im Mai 2019 unterschrieben sie für ihr gemeinsames Haus in Baldramsdorf nahe Spittal an der Drau. Kurz darauf machte Isabella die Jagdprüfung, nun gehen beide gemeinsam auf die Jagd. Um das Duo auf der Pirsch zu ergänzen, wurde auch ein Hannoverscher Schweisshund angeschafft.

Den Vater um Erlaubnis gefragt



Isabella schwärmt auch heute noch vom Heiratsantrag. Thomas gestaltete den Kniefall sehr traditionell in Anwesenheit ihrer Eltern und holte zuvor die Erlaubnis ihres Vaters ein, um ihre Hand anhalten zu dürfen. Dieser willigte natürlich ein.

Standesamtlich geheiratet wurde ebenfalls in traditioneller Tracht, umgeben von 60 Gästen in der Hiasl-Zirbenhütte auf der Hochrindl, sowie kirchlich in der Bergkappelle Hochrindl. In den Flitterwochen ging es standesgemäß zur Jagd nach Ungarn.