Der Rettungshubschrauber RK-1 wurde am frühen Montagnachmittag nach Mühldorf in Oberkärnten alarmiert. Dort war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw gekommen. Eine Jugendliche (15) hatte in einem Kreuzungsbereich mit der Sachsenburger Straße nicht auf den Querverkehr geachtet. Die E-Scooter-Fahrerin prallte gegen das fahrende Auto eines 20-jährigen Deutschen.

Sie wurde auf die Straße geschleudert und erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Die Crew des RK 1 flog die 15-Jährige ins LKH nach Villach.