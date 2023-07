Am Sonntag, 16. Juli, nachmittags geriet der Gleitschirm eines 26-jährigen polnischen Piloten aus bisher unbekannter Ursache auf der Emberger Alm ins Trudeln. Aufgrund dessen musste der Mann einen sehr schnellen Sinkflug von etwa 200 Metern durchführen und schlug hart am Wiesenboden des Nassfeldriegels in einer Seehöhe von ca. 2158 Metern auf. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.