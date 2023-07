Küche und Service müssen harmonieren. Anders ist es nicht möglich, dass an guten Tagen 700 bis 800 Essen im See-Restaurant Ertl in Seeboden am Millstätter See auf den Tisch kommen. "Ich habe das gut eingeführte Lokal, das direkt beim Strandbad Ertl liegt, seit 2009 gepachtet", schildert Mirza Nisic, der mit Gattin Senka – und in der Hauptsaison mit rund 40 Mitarbeitern – das beliebte Lokal an der Promenade betreibt.