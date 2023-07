Schlagersängerin Melissa Naschenweng feierte erst vor wenigen Tagen ihren ihren 33. Geburtstag und zählt somit zum Sternzeichen Krebs. ORF-Astrologin Astrid Hogl-Kräuter hat aus diesem Grund die Planetenkonstellation für das Geburtstagskind analysiert und einmal in die Sterne geblickt.

"Sie ist mit ihrem Mars im Widderkreiszeichen eine sehr konsequente und zielgerichtete Frau, die mit beiden Beinen fest geerdet im Leben steht und gleichzeitig genug Spirit und Intensität hat, um fliegen zu können", sagte Hogl-Kräuterin der Sendung "Aktuell nach eins". Mit der Sonne-Saturn-Opposition mache es sich die Lesachtalerin aber nicht immer leicht. "Ihr Anspruch ist es, uns, also ihrem Publikum, immer nur das Beste zu liefern."

Schüchtern, aber mutig

Obwohl die Sängerin als Krebs "im zwölften Haus" eine eher schüchterne Person sein dürfte, "macht die Lebenszielachse im Widder und der Löwen-Aszendent gehörig einen Strich durch die Rechnung". So laute ihr innerer Auftrag laut Astrologin eindeutig: "Zeig dich! Sei mutig! Und wenn du alles erreicht hast, dann lass es ordentlich fließen und strahle mit deiner Musik über die Grenzen hinaus!"

Kraft tankt Naschenweng in der Stille und in der Zurückgezogenheit, dort lädt sie sich auf. "Das ist ihre persönliche Seelennahrung, ist sie doch mit Mars im Wassermann im achten Haus tiefgründig und sehr feinfühlig, aber trotzdem frei. Frei wie ein Vogerl in den Bergen." Obwohl die Schlagersängerin bereits jetzt auf der Straße des Erfolgs unterwegs ist, soll es ab April 2024 noch weiter die Karriereleiter nach oben gehen. Das sagen zumindest die Sterne.

Prognose für die Liebe

In Sache Liebe prognostizierte die Astrologin der 33-Jährigen, dass sie "zwischen August 2024 und Mai 2025 ihren feschen Bergbauernbuam" finden werde. In der Zwischenzeit wurde jedoch bekannt, dass Naschenweng bereits seit längerem in einer Beziehung mit Toni Gabalier, einem Bruder von Volks-Rock'n'Rollers Andreas Gabalier, ist. Ob sich die Sterne da nicht irren?