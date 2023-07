Von den Repair Cafés in Gmünd und Obervellach kennt man das Prinzip schon. In Spittal gibt es nun einen neuen Verein, der Ähnliches anbietet: Unter dem Motto "Mitnond repariern" werden jeden zweiten Freitag im Monat von 13 bis 17 Uhr im Foyer des Stadtsaales Spittal kleinere Geräte wie Kaffeemaschinen, Toaster, Nähmaschinen, Uhren und mehr gegen eine freiwillige Spende repariert. Los geht's am 14. Juli. Vorbeikommen kann jeder.