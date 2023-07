Mit hunderten Anfeuernden entlang der Bewerbsplätze, ganzen Fanclubs, die teils Sirenen erklingen lassen, sportlichen Höchstleistungen und Abendunterhaltung sind sie immer ein echtes Spektakel: Die Feuerwehr Cup-Bewerbe, die dieses Wochenende, 15. Juli, ab 13 Uhr in Reintal (Gemeinde Winklern) im Mölltal und in Birnbaum (Lesachtal) starten.

In einem spannenden Wettkampf stellen hier die teilnehmenden Feuerwehren ihr Können beim Löschangriff unter Beweis. Jeder Bewerb wird einzeln bewertet. Cupsieger darf sich dann jene Gruppe nennen, die über die vier Bewerbe hinweg, die beste Leistung erbracht hat.

© KK/Julian Tronegger

Weitere Bewerbstermine

Im Anschluss an die Bewerbe gibt es meist noch ein Zeltfest, bei dem die Leistungen mit dem Publikum gefeiert werden. In Reintal spielt dabei am Abend das "Quintett Juhee" auf. Am Sonntag wird 90 Jahre FF Reintal bei einem Festakt gefeiert. Die weiteren Bezirkscups im Bezirk Spittal finden am 29. Juli in Göriach (Lurnfeld) und am 12. August in Gmünd statt. Das Finale steigt am 26. August in Baldramsdorf. Im Bezirk Hermagor geht es am 22. Juli in St. Jakob im Lesachtal, am 29. Juli in Kühweg (Hermagor) und am 19. August in Tratten (St. Stefan/Gail) weiter.