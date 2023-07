Um neun Uhr lenkte eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal ihren Pkw auf der Drautalstraße B 100 von Steinfeld kommend in Richtung Greifenburg. In Rasdorf, Gemeinde Greifenburg, wollte eine vor ihr mit ihrem Pkw fahrende 53-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal nach links abbiegen. Diese hielt wegen Gegenverkehrs an, was die 42-jährige Frau zu spät bemerkte. Sie fuhr den vor ihr anhaltenden Pkw hinten links auf. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw der 53-Jährigen gedreht und über die Fahrbahn auf die Straßenbankette geschleudert.