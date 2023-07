Am Sonntagabend fuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit einem Quad auf einer geschotterten Forststraße in der Gemeinde Sachsenburg talwärts. Eine 33-jährige italienische Staatsbürgerin war als Beifahrerin ebenfalls am Quad. Beide trugen keinen Helm.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und eines Bremsfehlers touchierte das Quad in einer Linkskurve einen großen Stein. Das Quad wurde dadurch "ausgehoben", kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Beide Personen wurden vom Quad geschleudert und wurden schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein weiterer auf der Forststraße anwesender Quad-Fahrer verständigte die Rettungskräfte.