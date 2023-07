Schüsse in der Nacht

Schwer betrunkener Mann löste Cobra-Einsatz in Kärntner Stadt aus

Am Freitagabend rückte die Polizei in Spittal aus, im Stadtgebiet waren Schüsse zu hören gewesen. In Völkermarkt wurde ein Mann angehalten, der eine Waffe ohne Dokumente im Auto hatte.