Auf dieses Werbevideo wird wohl so manche Feuerwehr neidisch sein. Um Aufmerksamkeit auf das große Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr Spittal zu lenken, drehte Christian Rieder von Five Elements Films einen Kurzfilm mit über 30 Spittaler Feuerwehrleuten. In den Hauptrollen: Hauptfeuerwehrmann Roland Palle und Kommandant Johannes Trojer.

"Die zwei Drehs mitten in der Nacht waren ein Erlebnis", sagt Trojer, der im Film Wache hält. Denn die zwei neuen Tanklöschfahrzeuge sind das Objekt der Begierde der sich heranschleichenden Feuerwehrleute. Im echten Leben stehen die Fahrzeuge schon im Einsatz. Im Film heißt es jedoch Finger weg: "Am 2. September, nach der Fahrzeugsegnung, dann könnt ihr dazu!"

Festzelt neben Riesenrad

Für Rieder ist die Frei-Haus-Produktion ein kleines Dankeschön: "Sie leisten Tausende freiwillige Stunden bei jeder Tages- und Nachtzeit und jedem Wetter." Auch für die Feuerwehr Olsach-Molzbichl hat er bereits zwei Clips gedreht. Die Anfangsszene wurde übrigens im Landhof Simeter gedreht.

Die Darsteller der Spittaler Feuerwehr mit der Crew von Five Elements Films © Michael Neuwirth Photography

Gefeiert werden die 150 Jahre FF Spittal am ersten Septemberwochenende im Stadtpark. Neben dem Riesenrad wird dafür ein großes Festzelt aufgestellt. Die Segnung der beiden Tanklöschfahrzeuge soll direkt neben dem Springbrunnen stattfinden.