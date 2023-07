Den zehnten Alpenzustandsbericht, der sich auf die Lebensqualität in den Alpen konzentriert, führt diesmal das slowenische Ministerium für Natürliche Ressourcen und Raumplanung durch. Eine Umfrage wird durchgeführt, um die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner zu erfassen und ihre Bedürfnisse zu verstehen. In Österreich werden die Gemeinden Eisenerz und Lesachtal persönlich befragt.

Die Ergebnisse werden zur Erstellung von Empfehlungen für lokale, regionale und nationale Entscheidungsträger verwendet, um die Lebensqualität in den Alpen zu verbessern. Die Universität Ljubljana erstellt den Bericht in Zusammenarbeit mit dem ständigen Sekretariat der Alpenkonvention und einer internationalen Arbeitsgruppe.

Für die Zukunft mitentscheiden

Während die Befragung der Bevölkerung des Alpenraumes insgesamt überwiegend als Online-Umfrage konzipiert ist, wurden in Österreich zwei Gemeinden ausgewählt, in denen die Befragung mit den Bewohnern persönlich durchgeführt wird. Studierende der Universität

Wien werden dafür von Haus zu Haus gehen. Die Befragung in der Gemeinde Lesachtal findet im Zeitraum vom 13. bis 15. Juli statt.