Am Freitag, 7. Juli, um 7.07 Uhr, eröffnete "Bäckerei Zimmermann KG" unter der Führung von Fabian Zimmermann aus Feistritz/Gail ihren neuen Standort in der Spittaler Schillerstraße. Gemeinsam mit seiner Freundin Lea Wehofer will er der Traditionsbäckerei Lienbacher "einen jungen Touch, jedoch mit gleichbleibender Qualität" verleihen.