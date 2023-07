Vierjähriger unter Metalltüre eines Einkaufszentrums eingeklemmt

Der Bub lehnte an der Türe, als eine Besucherin das Einkaufszentrum in Spittal an der Drau verlassen wollte. Sie konnte den Bub nicht sehen und der blieb mit dem Fuß stecken. Erst Feuerwehr konnte ihn befreien.