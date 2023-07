Seit 2021 können Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren, sich im Lerncafé Spittal der Caritas Kärnten gemeinsam für die Schule vorbereiten - und das kostenlos. Um das möglich zu machen, braucht es tatkräftige Unterstützer, wie Lindner Recyclingtech. "Als einer der größten Arbeitgeber im Raum Spittal an der Drau liegt uns die Bildung der Kinder und Jugendlichen am Herzen, um zukünftig gut ausgebildete Mitarbeiter aus der Region für unser Unternehmen gewinnen zu können. Deshalb unterstützen wir das Lerncafé Spittal gerne", so Karin Lindner von der Eigentümerfamilie.