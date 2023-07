Zwei unbekannte Täter (laut Zeugenaussagen vermutlich ein Mann, etwas größer, schwarz gekleidet und eine Frau, keine genauere Personenbeschreibung) drangen am Dienstag gegen 21 Uhr in der Gemeinde Seeboden über ein ebenerdig gelegenes Fenster gewaltsam in das Einfamilienwohnhauses einer 85-jährigen Pensionistin ein. Während die Hausbesitzerin im Schlafzimmer schlief und ihre im 1. Stock wohnhafte Enkelin zufällig außer Haus war, hielten sich die zwei unbekannten Täter im Wohnhaus auf und durchsuchten dieses offensichtlich nur nach möglichen Wertgegenständen.

Durch das laute Verhalten und Sprechen wurde die 85-Jährige wach und begab sich daraufhin in das Badezimmer. Dies dürften die beiden unbekannte Personen mitbekommen bzw. bemerkt und sie flüchteten aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Pensionistin nicht angeben. "Ein möglicher Tatzusammenhang mit weiteren Einbruchsdiebstählen im Bezirk Spittal kann nicht ausgeschlossen werden", teilt die Polizei mit.

Einbruch in Steinfeld

Ein bislang unbekannter Täter zwängte nämlich am Mittwoch gegen 0.20 Uhr ein ebenerdig gelegenes Fenster eines Wohnhauses in Steinfeld gewaltsam auf und drang ins Haus ein. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten im Erdgeschoß nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Beim Versuch in das Obergeschoß zu gelangen, wurde der Täter von der 61-jährigen Eigentümerin überrascht und verließ fluchtartig das Haus.

Der Unbekannte erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. "Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beiziehung mehrere Polizeistreifen verlief bis dato ohne Erfolg", teilt die Polizei mit.

Einbruch in Lind

Mittwochabend wurde ein weiterer Einbruch bekannt. Wie die Polizei bekannt gab zwängten in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch unbekannte Täter in der Gemeinde Lind im Drautal (Bezirk Spittal/Drau) ein ebenerdig gelegenes Fenster eines Wohnhauses gewaltsam auf. Das Einfamilienhaus einer 51-jährigen Frau ist derzeit unbewohnt. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Schmuck sowie Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.

Auch hier schließt die Polizei einen Tatzusammenhang mit weiteren Einbruchsdiebstählen im Bezirk Spittal/Drau nicht aus.