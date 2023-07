Auf die Eröffnung des neuen Krankenhaustraktes, folgte die nächste: Mit der feierlichen Veranstaltung am 4. Juli wurde die ÖGK-Servicestelle offiziell eröffnet. ÖGK-Landesstellenleiter-Stellvertreter Maximilian Miggitsch und Bauherr Hermann Samonigg begrüßten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, die gekommen waren, um sich von dem Potenzial des Neubaus einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. "Wir sind stolz auf die neue Servicestelle und wollen damit im Bezirk Spittal das Service und die Versorgung für unsere Versicherten noch weiter optimieren", so ÖGK-Obmann Matthias Krenn in seinen Grußworten.