Der König ist tot, lang lebe der König. So könnte man die Entwicklung des Großglockner Berglaufes in Heiligenblut beschreiben. Die bisherigen Veranstalter haben sich mit dem Tourismusverband zerstritten. "Fakt ist, es gibt nun eine einvernehmliche Lösung", sagt Erhard Trojer, Vorsitzender des Tourismusverbandes. Und er will auch kein schlechtes Wort über Julius Rupitsch verlieren.