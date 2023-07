Blasmusik ist keine Frage des Alters. Das bewies der kleine David, Sohn von Musiker-Mama Anna-Lena Pedarnig beim 63. Blasmusikertreffen in Weißbriach. „In Harmonie vereint“ präsentierten sich alle 15 Blasmusikkapellen zwischen Maria Luggau und Matschiedl. Über 500 Blasmusikerinnen und -musiker gaben sich auf Einladung der Trachtenkapelle Weißbriach ein blasmusikalisches Stelldichein und hüllten einen Tag lang den Gitschtaler Kurort in eine Klangwolke. Das Programm dieser Treffen ist seit dem 1. Musikertreffen am 5. Juli 1953 in Tröpolach im Grunde gleichgeblieben. Nach dem Einzug der einzelnen Kapellen feierten die beiden Geistlichen Markus Bryl und Bernard Grabowski mit der Festgemeinde einen bewegenden, vom Gesamtspiel der Musikkapellen umrahmten ökumenischen Gottesdienst.