"Unser Hotel verfügt über 12 Panorama-Apartements, wo wir 45 Gäste unterbringen können", steht auf der Homepage des Beherbergungsbetriebs, der sich im Zentrum von Mallnitz befindet. Wie der Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870 vermelden, wurde am 3. Juli über das Vermögen der Firma Törös und Sohn GmbH über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Zu dem Tourismusbetrieb gibt es jedoch eine längere Vorgeschichte. Bereits im Jahr 2018 wurde über das Vermögen der Schuldnerin ein Insolvenzverfahren eröffnet, in welchem ein Sanierungsplan mit einer Quote von 100 Prozent angenommen wurde. Dieser wurde jedoch nicht erfüllt. Daraufhin wurde im Jahr 2020 am Landesgericht Klagenfurt ein weiteres Verfahren eröffnet, welches mit Zustimmung aller Gläubiger aufgehoben wurde.

Vier Arbeitnehmer betroffen

Weder dem KSV1870 noch dem AKV sind die Höhe der Schulden oder Informationen über das Vermögen bekannt. Betrieben wird die Vermietung von Appartements sowie die Führung eines Restaurants. Von der Insolvenz sind 4 Dienstnehmer betroffen.

Forderungen können bis zum 24. Juli über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Spittaler Rechtsanwalt Rolf Gabron bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 8. August statt.