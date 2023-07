Eine große Suchaktion nach einem vermissten 59-Jährigen gab es Freitagnachmittag in Oberkärnten. Tochter und Gattin hatten Alarm geschlagen. Der Mann hatte die Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einer Almhütte in der sogenannten "Tresdorfer Wölla" verbracht. Seinen Pkw hatte er auf einem Parkplatz beim Kraftwerk Wölla abgestellt. Da er am Freitag nicht zum vereinbarten Zeitpunkt im Tal zurück war und ihn seine Frau auch telefonisch nicht erreichen konnte, machte sie sich selbst auf den Weg zur Almhütte. Dort konnte sie ihn allerdings nicht mehr antreffen.

Daraufhin wurde eine Suchaktion mit Beteiligung der Bergrettung Winklern, der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) Spittal/Drau und des Polizeihubschraubers "Libelle Kärnten" gestartet. "Im Zuge der Suchaktion konnte die Hubschrauberbesatzung den Mann um 17.20 Uhr im steilen und weglosen Gelände auf einer Seehöhe von 1800 Meter ausfindig machen", hieß es Samstagvormittag vonseiten der Polizei.

Der Abgängige wurde vom Polizeihubschrauber mittels Seilbergung aus dem felsdurchsetzten Gelände geholt. Er war körperlich zwar unverletzt, wurde zur medizinischen Abklärung jedoch von der Crew des Rettungshubschraubers C7 ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.