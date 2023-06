Hitzige Diskussionen sind in der Gemeinderatssitzung in Millstatt am 29. Juni (Beginn 19 Uhr) vorprogrammiert. Zum wiederholten Mal steht die Umwidmung von 2690 Quadratmetern von derzeit „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft; Ödland“ in „Bauland-Dorfgebiet“ auf dem Programm. Auch wenn der Widmungswerber ein Landwirt ist, ist es kein Geheimnis, dass die „Siller Real Estate Immobilien GmbH“ auf dieser Parzelle in der Lechnerschaft eine Anlage mit sieben Wohnungen umsetzen will.