Die Genehmigung eines Tauschvertrags zwischen der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf) und der Marktgemeinde Millstatt steht zur Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 29. Juni an. Ein Hang, der zwischen den Tennisplätzen und der darüberliegenden Alexanderhofstraße liegt, gehört der Gemeinde. Den ÖBf gehört ein Grundstreifen im östlichen Teil des Badehaus-Parkplatzes.

„Vorausgesetzt, das von den ÖBf verfolgte Projekt eines Mehrzweckgebäudes erhält eine Widmung, wird der Grundstückstausch vollzogen, vorher nicht“, sagt Bürgermeister Alexander Thoma (ÖVP).